Faenza, contro Sesto per stupire L’E-Work stasera non parte battuta

Che sia la Festa della Donna l’occasione giusta per vedere l’E-Work piazzare il primo colpo della stagione contro una squadra di alta classifica? Questa è la speranza dei tanti tifosi che alle 20.30 questa sera saranno sugli spalti del PalaBubani per tifare le loro beniamine contro l’Allianz Sesto San Giovanni, quinta forza del campionato e reduce dalla vittoria per 83-49 su Sassari. Di sicuro all’E-Work Faenza servirà un’impresa, ma la grinta mostrata sabato a Ragusa (dove è arrivata la sconfitta 85-79 a fronte però di una buona prestazione; sono stati fatali i 17 punti di vantaggio sprecati dalle manfrede) lascia ben sperare.

E chissà che proprio questa sera non possa arrivare la riscossa per provare a centrare quel nono posto distante quattro punti con soltanto quattro giornate da disputare. A suonare la carica è come sempre coach Simona Ballardini. "Sono molto contenta della prestazione della squadra a Ragusa – afferma l’allenatrice delle manfrede – nonostante la sconfitta e qualche errore di troppo, perché ho visto l’atteggiamento che voglio, quello di un gruppo che lotta e che aggredisce l’avversario per tutti i quaranta minuti".

"Con questa grinta – prosegue Ballardini – tutte le nostre avversarie dovranno faticare parecchio per batterci. La classifica? Non la guardiamo e pensiamo soltanto a vincere più partite possibile e poi alla fine faremo i conti. La matematica dice che è ancora tutto possibile e noi ci crediamo". L’E-Work, che recupererà anche Egwoh uscita a Ragusa dopo soli 25’’ per un problema al ginocchio, ha tanti buoni propositi, ma dovrà poi sul campo fare i conti con una squadra davvero in salute.

"Sesto San Giovanni gioca un’ottima pallacanestro, è ben allenata, e tutte le sue giocatrici sanno sempre come leggere la partita in tutte le situazioni di gioco. Holmes è bravissima a tirare da tre e a penetrare, Moore e Begic sono ottime rimbalziste poi c’è il gruppo delle italiane con Dotto, Trucco, Panzera e Gorini con cui ho giocato ad Umbertide. È davvero cresciuta è stata disputando una grande stagione vestendo i panni di leader. Arriviamo a questa gara dopo giorni frenetici, perché tra il viaggio di ritorno dalla Sicilia e il poco tempo che abbiamo avuto a disposizione per preparare la partita contro Sesto San Giovanni ci siamo riposate poco, ma daremo il massimo per vincere".

"All’andata abbiamo avuto un black out nel primo tempo subendo un passivo di oltre venti punti che poi siamo quasi riusciti a colmare, a dimostrazione che restando concentrate possiamo giocarcela". Questa sera si disputa tutta la quartultima giornata ad eccezione di Venezia – Schio in programma giovedì. Nel corso del week end potrebbe arrivare il primo verdetto: la matematica retrocessione di Brescia.

Luca Del Favero