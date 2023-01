Faenza corre veloce. E si fa onore

È stato un week end ricco di gare quello vissuto dall’Atletica 85 Faenza, impegnata a Parma, ad Ancona e a Castel San Pietro nella prima fase del CDS di cross. A Parma si è messa in evidenza l’allieva Sofia Tarozzi nei 60hs, che con 9’46 si è qualificata alla finale, dove ha chiuso al terzo posto con 9’39’’, strappando il pass per i campionati italiani di categoria. Al meeting indoor di Modena ha ottenuto un buon risultato la cadetta Giorgia Battilani sempre sui 60hs che con 9"98 è entrata in finale dove è arrivata quarta. Nei 60m invece Beatrice Bertoni si è qualificata per la finale con il personale di 8“27. Nei 60m cadetti ottimi risultati per Pietro Rizzo e Riccardo Dotti che accedono in finale e chiudono rispettivamente con 7“57 e con 7“68. Alla prima fase dei CDS di cross a Castel San Pietro, dove si è corso sotto una incessante pioggia e su un percorso fangoso, si sono fatte valere le master donne SF 35-55 sui 3km di percorso, arrivate secondo nella classifica generale a parimerito con le prime. Le master donne SF60+ hanno invece chiuso in vetta la gara a squadre. Buon secondo posto assoluto per Fiorenza Pierli tra le master, buon primo posto tra le SF60 per Susi Frisoni e brava anche Anna Spagnoli seconda nella categoria SF50.

Tra le allieve, sul percorso da 3km, 12esimo posto per Maristella Servadei, al suo debutto nella categoria assoluta. Bravi anche lo junior Claudio Cimatti, l’altra allieva Serena Cimatti e gli allievi Pietro Nicolini ed Edoardo Carapia. Al Palaindoor di Ancona altra nuova grande prestazione del 19enne Filippo Paganelli, che sui 60m si migliora ulteriormente rispetto al weekend scorso, timbrando un bel 6“93, centrando la qualificazione per i campionati italiani Under 23. In finale è arrivato decimo oltre 200 partecipanti, migliorandosi ancora fino a 6“92.