Faenza, l’incasso della gara con Ruvo andrà agli alluvionati

Il conto alla rovescia è iniziato. Domenica alle 18 al PalaCattani si giocherà il primo atto della semifinale tra Blacks e Tecnoswitch Ruvo di Puglia e tra i tifosi sta crescendo l’attesa per questo remake del quarto di finale playoff andato in scena anche la scorsa stagione dove a vincere furono i faentini 3-1. Le squadre si sono affrontate anche a gennaio nei quarti di finale di Coppa Italia, coi Blacks vincitori. Oltre a domenica si giocherà al PalaCattani anche martedì alle 18.30 poi ci si sposterà in Puglia venerdì 19 (ore 21). Le eventuali gara 4 e gara 5 sono in calendario rispettivamente domenica 21 a Ruvo (ore 19) e mercoledì 24 a Faenza (ore 20.30). I Raggisolaris hanno deciso di devolvere l’intero incasso di gara 1 alle persone colpite dall’alluvione che c’è stata a Faenza nei giorni scorsi, confermando di essere sempre in prima linea quando si parla di beneficenza. Oggi pomeriggio inizierà nella sede dei Raggisolaris in via Nazario Sauro la prevendita per le prime due partite casalinghe. Questi gli orari: da oggi a giovedì dalle 17 alle 19; venerdì dalle 15 alle 18; sabato dalle 10 alle 13 e lunedì 15 dalle 15 alle 18. I tagliandi si potranno acquistare anche il giorno della gara alla biglietteria del PalaCattani (aprirà un’ora prima della palla a due) e on line sul circuito LiveTicket. Tre sono le tipologie di biglietto (non sono validi gli abbonamenti al campionato e non ci saranno i ridotti): 20€ per la Tribuna Gold, 10€ per tutti gli altri settori (Tribuna Silver, Gradinate e Curva), 20€ per il settore ospiti. L’ingresso è omaggio per gli under 14 e per i portatori di handicap. Soltanto in sede sarà possibile acquistare la maglietta celebrativa per i playoff del 2023 al costo di 5€. La squadra intanto si sta preparando per il gran debutto di domenica. "Dobbiamo sfruttare al meglio quest’ultima settimana di allenamenti perché poi inizieranno i playoff e si giocherà ogni 23 giorni – spiega coach Luigi Garelli –. Ruvo di Puglia è un’ottima avversaria che ha mostrato per tutta la stagione di avere grandi qualità e ormai ci conosciamo bene. La prova generale contro Ancona è stata positiva nonostante qualche alto e basso e ha chiuso la stagione regolare nel migliore dei modi, confermando che abbiamo disputato un buon campionato, ma ora tutto si azzera e in campo dovremo essere ancora più bravi". L’altra partita del tabellone playoff dei Blacks vedrà la Real Sebastiani Rieti affrontare Sant’Antimo, arrivata quarta nel girone D.

Luca Del Favero