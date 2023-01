Faenza, mani sul derby

Capra Team Ravenna

32

Faenza Basket Project

50

RAVENNA: Gonzales Lago 3, Maioli 2, Vannucci 6, Vladimirova, Rossi 4, Dasara, Balducci 2, Guidi 2, Calabrese 4, Papalexis 4, Camata 5. All.: Venturini

FAENZA: Morsiani 13, Bornazzini 1, Fiorani 2, Fabbri, Panzavolta 3, Bandini, Spataro, Porcu 7, Georgieva 24, Bettini, Bassi, Poggiali. All.: Sferruzza

Arbitro: Rambelli

Note. Parziali: 4-13; 17-27; 28-37

Il Faenza Basket Project si aggiudica il derby con il Capra Team Ravenna e resta in vetta a punteggio pieno nel campionato di C femminile. Troppo evidente il gap tecnico tra le due squadre con le padrone di casa che hanno anche pagato l’assenza di Lolli Ceroni per infortunio. Grande mattatrice è stata Georgieva con 24 punti, impiegata anche in serie A1 da coach Ballardini e immarcabile sinora. Faenza ritornerà in campo martedì al PalaBubani ore 19.30 contro la Fortitudo Academy Bologna nel recupero della quinta giornata del girone d’andata, mentre venerdì 3 febbraio alle 19.30 ospiterà il CSI Sasso Marconi nel secondo turno del girone di ritorno. Il Capra Team sarà invece impegnato domenica 5 alle 19 sul campo del Basket Village Granarolo. Intanto è stata resa nota la formula del campionato che vedrà le prime otto del girone disputare i playoff incrociandosi con le formazioni delle provincie di Piacenza, Modena, Parma e Reggio Emilia, con gare di andata e ritorno. Le vincitrici dei due tabelloni saliranno in B, ma le due perdenti delle finali avranno un’altra chance affrontandosi in uno spareggio per una terza promozione. Classifica: Faenza* 18; Monte San Pietro 14; Vis Rosa Ferrara 12; Bologna Basket School 10; Peperoncino Libertas Castello D’Argile e Capra Team Ravenna e CSI Sasso Marconi 8; Basket Village Granarolo 6; Fortitudo Academy Bologna* 4; Aics Forlì 0. * una gara in meno

Luca Del Favero