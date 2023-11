Marco Rontini, il 18enne di Faenza campione del mondo di arrampicata: “Non mi accontento mai”

Bologna, 3 novembre 2023 – Ha compiuto da poco 18 anni, ma Marco Rontini è già campione del mondo. La specialità è quella dell’arrampicata speed.

Nato e cresciuto a Faenza, il giovanissimo arrampicatore si allena alla ‘Level 24’ di Casalecchio, la palestra di arrampicata indoor più alta d’Europa. Ed è proprio lì che è stato raggiunto da “Traguardi! - Sport e territorio in Emilia-Romagna”, nella puntata andata in onda oggi alle 13.30 sul LepidaTV (canale 80 del digitale terrestre).

"Nella mia specialità vince il più veloce. Il mio record è 5″46 e quando sono in gara non mi accontento mai – esordisce il giovane arrampicatore – c’è pochissimo margine di errore e per mantenere la concentrazione cerco sempre di pensare il meno possibile fino a quando non mi attacco alle prese”.

Campione del mondo

Il primo titolo mondiale se lo è aggiudicato lo scorso anno come campione del mondo nella categoria under 18, ai campionati giovanili di Dallas (USA).

Non ha ancora la patente, ma è sulla parete che esprime tutta la sua velocità, per una passione nata fin da piccolo. “Ricordo che sin da quando ero bambino, e andavo a pranzo dai miei nonni, subito dopo mangiato uscivo fuori e mi arrampicavo sugli alberi, mi è sempre piaciuto stare in alto”. Poi il passaggio alla parete. “Tutto iniziò a sette anni – continua Rontini – quando ho ricevuto un volantino per una prova di arrampicata. Ho deciso di provare perché la palestra era all’interno della scuola che facevo”. Ed è stato amore a prima vista. “Da subito ho sentito che c’era qualcosa di speciale. Mi alleno ancora oggi nella stessa palestra, anche ora che ho raggiunto il tetto d’Europa”.