Faenza-Misano per la Coppa Credi

Il presidente del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna della Figc, Simone Alberici, a poco più di una settimana dalla catastrofica alluvione che ha colpito la regione, ha parlato della situazione e delle società del territorio. "Dopo una settimana di paura e preoccupazione desidero rilasciare una dichiarazione a tutto il mondo del calcio dilettantistico emiliano-romagnolo. Le società stanno lavorando giorno e notte con i propri volontari per riprendere la propria attività sportiva e aggregativa. Il Comitato Regionale, fin dai primi giorni della terribile ondata di maltempo, è stato quotidianamente in contatto con i club. Il nostro popolo calcistico non si è dato per vinto e, beneficiando di una grande solidarietà, sta reagendo con forza e passione". Simbolicamente a Faenza, domani, i locali affronteranno il Misano per la categoria under16 per i quarti della Coppa Credi. Alberici stesso sarà presente "assieme ad una rappresentanza del Comitato Regionale, col delegato provinciale di Ravenna Ioannes Donati".

