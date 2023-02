Faenza, ostacolo Sassari sulla via della salvezza

È arrivato il momento di conquistare finalmente lo scalpo di una big. L’E-Work questa sera dovrà cercare il colpo grosso al PalaBubani contro la Dinamo Sassari (palla a due ore 20.30), quarta forza del campionato con 28 punti e un match da recuperare che ha ormai ipotecato il quarto posto alle spalle delle corazzate Schio, Bologna e Venezia. Le faentine puntano a centrare il nono posto che garantirebbe la salvezza diretta vincendo la concorrenza di Moncalieri e Crema, ma per riuscirci dovranno per forza vincere almeno una volta contro una delle prime otto della classe e non soltanto con le avversarie di bassa classifica come hanno sempre fatto fino ad ora ad eccezione del match a Brescia, perso a sorpresa.

Battere Sassari è difficile ma non impossibile, soprattutto se si pensa che all’andata l’E-Work perse 89-81 in Sardegna dopo un supplementare, fallendo per sfortuna il canestro della vittoria con Hinriksdottir e concedendo con una difesa poco attenta di Kunaiyi-Akpanah quattro punti assolutamente evitabili nell’overtime che risultarono decisivi. Sassari è una squadra molto temibile e con un quintetto di qualità e di grande impatto fisico e proprio per contrastare i centimetri e i muscoli delle sarde, l’E-Work getterà nella mischia Campisano, all’esordio in maglia faentina. Dall’alapivot 27enne si attende un buon contributo sotto i tabelloni per dare una mano a Pallas sia a rimbalzo che in fase offensiva.

"Abbiamo dimostrato all’andata che possiamo tenere testa e giocarcela con Sassari – sottolinea coach Simona Ballardini – e quindi in casa dobbiamo provare a vincere. Sappiamo che affronteremo una squadra forte, ma anche che abbiamo le armi per contrastarla essendoci rinforzate sotto canestro. Alla mia squadra chiedo grinta, determinazione e orgoglio, perché dovranno affrontare giocatrici di grande qualità come ad esempio Holmes, pivot con un’ottima mano anche da fuori oltre che molto forte sotto i tabelloni. Sassari ha un roster non molto lungo, ma le cinque titolari sono davvero ottime giocatrici. Carangelo è una playmaker che riesce a mettere molto bene in ritmo la squadra, Makurat è una guardia con un ottimo tiro, mentre Thomas e Gustavsson sono giocatrici non molto appariscenti, ma che riescono a dare un grandissimo apporto alla squadra in ogni fase di gioco. Servirà quindi una grande partita e sono certe che la giocheremo nel migliore dei modi". In una ipotetica tabella di marcia, per evitare i playout occorrerebbero 68 punti nelle ultime sette gare e considerando che 4 dovranno venire con Crema e Lucca, gli altri dovranno essere conquistati o nei match interni con Sassari e Sesto San Giovanni o a San Martino di Lupari. Le trasferte a Bologna e a Ragusa delle prossime due settimane sono infatti da considerare ‘impossibili’.

Luca Del Favero