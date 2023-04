Faenza pensa già al futuro

"Tutto è bene quel che finisce bene". Alla fine l’E-Work ha conquistato la salvezza, di fatto il vero obiettivo stagionale, e pazienza se è arrivata al termine di una stagione più che burrascosa, dove malumori, nervosismo e sconfitte l’hanno fatta da corollario. Errori che sicuramente saranno analizzati dalla dirigenza, chiamata a ricostruire da zero o quasi la squadra a cominciare dal nuovo allenatore, rivoluzionando un roster che perderà quasi tutte le sue pedine. Saluterà Kunaiyi-Akpanah, croce e delizia dell’E-Work che ha viaggiato tutto l’anno in doppia cifra, risultando però anche troppo ingombrante nel gioco ed infatti quando Sferruzza le ha tolto responsabilità coinvolgendo di più le compagne, i risultati si sono visti. Se ne andrà anche Davis, al centro di continue polemiche legate al suo rendimento perché da una americana ci si aspetta sempre qualcosa di più, brava a congedarsi con una prestazione maiuscola e assoluta Mvp di gara 3. Passando ai playout, il campo ha mostrato che bastava davvero poco per battere San Giovanni Valdarno, nettamente inferiore all’E-Work sotto tutti i punti di vista, ma ci voleva quella grinta che la squadra poche volte aveva mostrato in stagione.

Questa volta invece la mentalità giusta è stata trovata nei tre giorni tra gara 2 e gara 3 dove la squadra ha fatto quadrato. Ne è nato un match a senso unico dove l’E-Work ha sempre dominato. Una nota di merito va anche a Sferruzza, ritrovatosi alla guida di una barca in piena tempesta. Il coach, al suo debutto da capo allenatore, non ha voluto stravolgere la squadra dal lato tattico ben sapendo che ormai l’impostazione del gioco non si poteva cambiare, ma ha lavorato sulla testa delle giocatrici come uno psicologo. Un percorso non semplice costellato da tanti alti e bassi, ma che si è concluso con il grande finale di gara 3 di venerdì. Ora dunque si può pensare al futuro: Faenza dover fare i salti mortali per trovare il budget per la nuova annata e per adempiere agli obblighi della federazione che ormai ‘se ne frega’ di venire incontro alle piccole società, prediligendo soltanto le big; incredibile il raddoppio della cifra riguardante i parametri del tesseramento delle giocatrici che da 4mila euro passeranno a 7mila. Non è un caso che la riforma dei campionati porterà nel 202526 ad una A1 di Elite con soltanto squadre di altissima fascia. La prima a farne le spese dovrebbe essere Crema, che potrebbe ripartire dall’A2 lasciando il posto ad un nuovo club di Roma. Poter essere per il terzo anno consecutivo ai nastri di partenza dell’A1, indipendentemente da dove si troverà l’E-Work dopo la riforma dei campionati, è già una vittoria per il basket faentino.

Luca Del Favero