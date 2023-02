Faenza, per la salvezza ora è corsa a tre

Una poltrona per tre. Anche Crema è entrata nella corsa al nono posto insieme a Faenza e a Moncalieri, tutte appaiate a 12 punti e attese da una volata che metterà in palio la salvezza diretta nelle restanti sette gare. Una corsa che inizierà sabato 18 quando il campionato riprenderà dopo la pausa per la nazionale. L’E-Work non ha un buon calendario, ma può contare sul confronto diretto a favore con Moncalieri e sullo scontro casalingo con Crema alla penultima giornata, contro cui ha già vinto di 12 all’andata. Faenza affronterà Sassari in casa, Bologna e Ragusa in trasferta, Sesto San Giovanni al PalaBubani per poi chiudere con San Martino di Lupari fuori, Crema in casa e il viaggio a Lucca.

I punti dovranno essere almeno 4 con l’aggiunta magari di qualche colpo contro una formazione di medio-alta classifica, impresa mai riuscita in stagione. Moncalieri invece riceverà Schio poi avrà tre incontri in discesa: Brescia e Lucca fuori inframmezzati dal match interno con San Giovanni Valdarno. Poi ci sarà la gara casalinga con Venezia, la trasferta a Campobasso e il match in casa con Ragusa. La proiezione è che le piemontesi faranno almeno 6 punti. Crema invece avrà Ragusa fuori, San Martino di Lupari in casa, Campobasso e Brescia in trasferta, Sassari in casa, la gara di Faenza e San Giovanni Valdarno a domicilio. Le lombarde potrebbero ottenere dai 6 agli 8 punti, ma chiave sarà la gara con l’E-Work.

Per questa volata le faentine potranno contare su Sierra Campisano, pivot comunitaria classe 1997 che si aggregherà alla squadra a fine settimana. La storia della lunga statunitense è curiosa, in quanto Schio in estate l’ha voluta senza però mai tesserarla e di conseguenza senza mai farla giocare in attesa che ricevesse il passaporto italiano e che venisse convocata e fatta giocare in nazionale: da quel momento sarebbe diventata ‘cestisticamente’ italiana. Un piano che però non si è concretizzato perché giustamente il commissario tecnico Lardo ha deciso di puntare per le ultime gare di qualificazione agli Europei su atlete che giocano e così Campisano ha ancora lo status di comunitaria. Visto che a fine mese chiude il mercato e che Schio non la vuole tesserare avendo già straniere di ottimo livello, ha deciso di darla in prestito per non farle perdere tutta la stagione. L’E-Work ne ha così approfittato assicurandosi una giocatrice che potrà essere molto utile sotto canestro per aiutare Kunaiyi-Akpanah.

Luca Del Favero