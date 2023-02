Faenza riceve Jesi

Sfida d’alta classifica al PalaCattani. I Blacks riceveranno alle 18 la lanciatissima General Contractor Jesi (biglietti in vendita on line su Live Ticket e dalle 17 al palasport) è che dopo la vittoria con Fabriano è ritornata in corsa per il quarto posto, distante ora soltanto due punti. I faentini sperano di recuperare qualche giocatore dall’infermeria (Vico e Poggi potrebbero farcela mentre Morciano sarà ancora fermo), ma per confermare il secondo posto servirà una grande prestazione perché Jesi è davvero un’ottima squadra. Marulli, Merletto, Ferraro e l’ex Filippini sono giocatori con un ottimo potenziale offensivo e di grande esperienza. Negli ultimi giorni Jesi ha trovato anche maggiorie equilibrio in difesa e nelle rotazioni acquistando Calabrese, altro ex che ha vestito la maglia faentina per due stagioni, che ha preso il posto di Rocchi. Oggi debutterà anche l’alapivot Varaschin arrivata proprio ieri dall’Assigeco Piacenza, formazione di serie A2. "Affrontiamo un avversario in forma – afferma coach Luigi Garelli – e lo ha confermato la vittoria contro Fabriano dove ha mostrato ha una grande mentalità. Arriviamo alla partita in non perfette condizioni fisiche, ma queste situazioni fanno parte dello sport e ci dobbiamo convivere. Anche se recuperassimo qualche giocatore non saremmo comunque al meglio e quindi bisognerà pensare soprattutto a noi stessi e avere una gestione oculata di ogni aspetto della gara. Fondamentale sarà anche la difesa, perché contro un avversario così talentuoso a livello offensivo bisognerà essere sempre attenti senza concedere nulla". Jesi "ha grande qualità e talento soprattutto nel tiro da tre, con giocatori come Merletto e Ferraro e soprattutto Marulli che se è in giornata positiva può segnare da ogni posizione. Inoltre gli innesti di un giocatore duttile come Calabrese e di un’alapivot talentuosa come Varaschin, renderanno Jesi ancora più competitiva".

l.d.f.