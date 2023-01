Faenza sbanca Ruvo e vola alle Final four

Tecnoswitch

58

Blacks Faenza

67

TECNOSWITCH RUVO DI PUGLIA: Ammannato 6, Burini 9, Valesin 8, Toniato 13, Pirani, Gatto 10, Ghersetti ne, Arnaldo 2, Sbaragli G.M. ne, Sbaragli G. ne, Fontana 10. All.: Campanella

BLACKS FAENZA: Bandini 3, Siberna 10, Vico 7, Poggi 11, Voltolini 9, Petrucci 8, Morciano 6, Aromando 3, Pastore 10, Nkot Nkot ne. All.: Garelli.

Arbitri: Agnese - Correale

Note. Parziali: 19-17; 34-36; 49-50. Tiri da 2: RU: 1735, FA: 1840; Tiri da 3: RU: 525, FA: 720; Tiri liberi: RU: 915, FA: 1018; Rimbalzi totali: RU: 38, FA: 39.

RUVO DI PUGLIA (BARI)

Capolavoro Blacks. I Raggisolaris sbancano il campo di Ruvo di Puglia e si qualificano alla final four di Coppa Italia che si disputerà l’11 e il 12 marzo a Busto Arsizio. L’avversario della semifinale sarà una tra Rieti e Luiss Roma, gara che si giocherà questa sera. I Blacks vincono grazie al carattere e alla lucidità messa sempre in campo anche nei momenti difficili, un marchio di fabbrica che li sta caratterizzando da inizio stagione. La Tecnoswitch esce comunque a testa alta, brava a sopperire alle assenze di Diomede e di Ghersetti.

Il match non delude le attese ed è sempre all’insegna della fisicità. Ruvo accende la partita affidandosi a Toniato che piazza un mini break personale di 6 punti per il 13-8, ma i Blacks rispondono e tornano avanti 19-17, punteggio con cui ci chiude il primo quarto. La manovra faentina è buona e anche a rimbalzo la battaglia viene vinta: peccato per quell’16 dalla lunetta. Al rientro in campo i Raggisolaris scaldano la mano da tre punti e con Morciano e Bandini firmano il 23-19. Ruvo risponde con Valesin, e Morciano concede il bis sempre da tre per il 26-22. La partita è un susseguirsi di emozioni e di duelli sotto i tabelloni con gli arbitri che lasciano giustamente correre ed è Faenza a fare la voce grossa riuscendo ad imbrigliare Ammannato. Nel massimo equilibrio si arriva all’intervallo con gli ospiti avanti 36-34.

I Blacks stringono le maglie difensive concedendo un solo punto nei primi quattro minuti volando così sul 49-48, ma la Tecnoswitch reagisce e inizia colpire in velocità. Canestri in penetrazione e rimbalzi catturati permettono di piazzare il break di 11-1 che riapre i giochi sul 49-50 poi Gatto da tre firma il sorpasso: 52-50. Nel momento più difficile i Blacks riordinano subito le idee e con due triple consecutive (Pastore e Petrucci) smorzano l’entusiasmo di Ruvo andando sul 60-52. Faenza si galvanizza: nel finale trova canestri pesanti e concede poco nulla e così quando Poggi segna in penetrazione il 64-58 a poco più di un minuto dalla fine, la final four sembra ad un passo. Ruvo ricorre al fallo sistematico, Vico ringrazia, e con un 34 dalla lunetta fa calare il sipario.

Luca Del Favero