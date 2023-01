Faenza senza un attimo di tregua: ora c’è Imola

Una macchina perfetta. La qualificazione alla Final Four di Coppa Italia ha confermato che i Blacks stanno attraversando un grande momento di forma, pensando soprattutto all’autorevolezza con cui hanno sbancato Ruvo di Puglia, violato soltanto una volta in precedenza in stagione. Due sono le armi che i faentini hanno sfoderato sul campo della capolista del girone D.

L’essere sempre lucidi anche nelle difficoltà e il piazzare lo sprint decisivo nell’ultimo quarto, periodo di gara nel quale i Blacks spingono sempre sull’acceleratore piazzando il break che spezza l’incontro. Non è un caso infatti che dall’11 dicembre con Piacenza, gara in cui è iniziata la striscia di cinque vittorie consecutive in campionato a cui si aggiunge quella in coppa, i Raggisolaris abbiano un parziale di 131 punti fatti e di 84 subiti negli ultimi dieci minuti di gioco.

Una questione di mentalità e di voglia di vincere, perché anche mercoledì i Blacks proprio ad inizio ultimo periodo hanno piazzato un paio di canestri chirurgici che hanno riportato l’inerzia nelle mani romagnole. Altro dato fondamentale è come i giocatori si siano responsabilizzati ogni volta che vengono chiamati in causa. Emblematico è il caso di Poggi che da quando Molinaro si è infortunato ha aumentato il proprio rendimento diventando devastante sotto canestro e in attacco, sopperendo all’assenza del compagno.

La qualificazione alla Final Four di Busto Arsizio dell’1112 marzo è dunque un premio per il gruppo di Garelli. "La Final Four di Coppa Italia ci riempie di soddisfazione – spiega coach Garelli – ed è uno step importante della stagione che ci permetterà di avere una importante vetrina in un torneo che vogliamo onorare al meglio. Essere tra le quattro delle sessantaquattro squadre della serie B ad essersi qualificate è un ottimo risultato che si aggiunge al secondo posto al termine del girone d’andata, ma ora non dobbiamo pensare alla coppa perché si giocherà a metà marzo. Prima c’è il campionato con tanti impegni difficili".

Il primo è il derby di domenica sul campo della Virtus Imola, partita che sarà la terza in meno di una settimana per i faentini. "Sicuramente arriviamo a questo incontro con tanta carica per aver vinto due gare molto dure e difficili e questo entusiasmo dovrà darci energie fisiche e mentali. Soltanto da oggi inizieremo a preparare il derby e visto che il tempo sarà limitato, ci dovremo concentrare su alcuni aspetti del match, tralasciandone altri. Purtroppo il calendario ci costringe a lavorare in questa maniera, ma come sempre ci faremo trovare pronti" Oggi si chiude la prevendita per i tifosi faentini in vista del derby: i biglietti sono in vendita nella sede dei Raggisolaris in via Nazario Sauro dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Luca Del Favero