Faenza sorride con Argnani e Grelle

Mernap Faenza

2

Sassuolo

1

MERNAP FAENZA: Pagliai, Ferrara, Cedrini, Grelle, Argnani, Albu Constantin, Lebbaraa, El Oirraq, Gardi, Ferri, Maski, Negri. All.Ghera

Sassuolo: Vinciguerra, Ruini, Gazzadi, Bellucci, Zarrella, Quaye, Anselmi, Candeloro, Vinazzani, Giuliano, Eque, Bovolenta. All. Aguzzoli

Reti: 4’pt Quaye (S), 20’pt Argnani Rig. (M), 5’st Grelle (M).

Il Bagnolo vince il campionato di serie C1 e la Mernap Faenza festeggia la decima vittoria stagionale, in rimonta, mantenendo la terza posizione in classifica. Il Sassuolo passa in avvio con Quaye, abile ad approfittare di una disattenzione difensiva. Faenza reagisce subito e dopo vari tentativi il pareggio arriva al 20’: Grelle viene abbattuto in area e Argnani trasforma. A inizio ripresa, Grelle viene trovato libero e di prima intenzione si gira e batte Vinciguerra. Mancano tre giornate alla fine della regular season.