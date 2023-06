Faenza vince negli Esordienti

Si è concluso lo storico torneo Walter Montanari, giunto alla sua 37º edizione. Organizzato dal Vita 1907, il torneo di Granarolo Faentino vede in campo praticamente tutte, o quasi, le categorie del calcio giovanile. Si va dai Primi Calci, ovvero i nati prima del 2015, per passare ai Piccoli Amici, dai Pulcini agli Esordienti, per arrivare alle annate dell’agonistica con gli Under15, gli Under17 e gli Under19. Alla competizione hanno partecipato 70 squadre. Tra gli Under19 si è imposta la Pianta di Forlì, seguita dai faentini del Faventia tra gli Under17, col Vecchiazzano primo tra gli Under15. gli Esordienti (2010 e 2011) sono state entrambe ad appannaggio del Faenza Calcio.

u.b.