Fanelli ancora campione italiano

Lo skater ravennate Filippo Fanelli (a destra) si è confermato campione italiano di Skateboarding park ai recenti campionati tricolori 2023, che si sono svolti al Lido di Ostia. Il Campionato park 2023 ha raccontato di una prova senior maschile combattutissima e incerta fino all’ultimo trick, con Filippo Fanelli che si è confermato per il 2° anno consecutivo, campione italiano, spuntandola su Guglielmo Marin. L’evento che si è tenuto su litorale capitolino ha rappresentato un utilissimo banco di prova in vista dei prossimi Campionati mondiali Park, validi peraltro come tappa di qualificazione olimpica. L’evento si svolgerà di nuovo al The spot skatepark di Ostia, a inizio ottobre 2023. Al termine di unna competizione avvincente, Filippo Fanelli, portacolori del Marianna Skatepark Ravenna, ha messo in fila Guglielmo Marin e Leonardo Gambarotto, entrambi del Torino Sakteboard.