Favola azzurra Bovo si prende l’Europeo

La favola continua. O forse è solo all’inizio. Di certo, le pagine belle cominciano a diventare molte. L’ultima, è quella di ieri. Alessandro Bovolenta è stato convocato per l’Europeo di volley. Il ct De Giorgi lo ha inserito nella lista dei 14 per la rassegna continentale che inizierà il 28 agosto, alle 21, a Bologna contro il Belgio. Nel gruppo degli azzurri ci sono anche Svizzera, Serbia, Germania ed Estonia. Bovo jr, figlio del grande Vigor (206 presenze azzurre, esordio a 21 anni; un argento olimpico; 2 ori, un argento e un bronzo Europeo; 4 World League; 1 Coppa del Mondo), e di Federica Lisi (anche lei ex azzurra, 6 presenze ed esordio a 18 anni), ha vinto in extremis la concorrenza con Gironi per il ruolo di vice opposto. Nelle gerarchie di De Giorgi, Bovo parte come riserva di Romanò. Ma non dimentichiamo che, anche Romanò, partiva come riserva di Pinali (ex Ravenna) ai Mondiali in Polonia dello scorso anno, poi vinti dagli azzurri. Legittimo dunque, aspettarsi di tutto. Di sicuro, gli sportivi ravennati avranno un motivo in più per tifare Italia. Una Italia che, fra gli altri, annovera anche lo schiacciatore Daniele Lavia e il centrale Roberto Russo, entrambi ex giallorossi.

"Per Bovo – ha commentato il ct De Giorgi – credo sia una bella opportunità, è un ragazzo molto interessante e penso che questa sia per lui una bella esperienza; sono sicuro che si renderà utile nel lungo percorso che faremo nell’Europeo". Con l’umiltà e l’innocenza dei suoi 19 anni, Bovo jr – non certo numeri da influencer sui social, con 4.850 follower su Instagram – molto semplicemente, si è limitato a condividere in una ‘storia’, il post della Federvolley con la lista dei convocati, condividendo poi i complimenti ricevuti dai tanti suoi amici. Campione d’Europa U20 lo scorso anno e vice campione del Mondo U21 a luglio in Bahrein, Bovo giocherà per un altro anno in A2 con la maglia della Consar Ravenna, poi spiccherà il volo per la Superlega, com’è giusto che sia. Per precocità, Bovolenta ricorda molto Stefano Margutti, classe ’68, altro golden boy ravennate, nato e cresciuto nel vivaio di casa. Margutti aveva addirittura 13 anni quando fece la primissima apparizione (in panchina) in un match di serie A. Dopo il cambio ruolo, da alzatore a schiacciatore, giocò 5 campionati di A2 con Ravenna, fino alla promozione in A1 nell’88. Il debutto in nazionale a 21 anni, l’oro Europeo dell’89 con la nazionale di Velasco, lo scudetto del ’91 col Messaggero, e le 3 World League sono il certificato di una carriera chiusa con 86 presenze azzurre e 13 campionati consecutivi di A1.