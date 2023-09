Fenix alla prima uscita stagionale. Battuto il Massa Volley

Prima uscita ufficiale per la Fenix Energia di coach Manca che si sta preparando per il campionato di serie C, al via sabato 14 ottobre. Le faentine hanno perso 1-3 contro il Massa Volley, neopromosso in B2, ma il risultato è l’ultimo dei pensieri, visto che quest’anno il precampionato è stato programmato in maniera differente rispetto alla scorsa stagione. Lo staff tecnico ha infatti deciso di lavorare molto dal lato fisico in modo da dare alla squadra una condizione atletica più duratura che possa permetterle di essere al top anche a fine stagione. È normale dunque che le giocatrici in questo momento sentano le gambe ‘appesantite’ dai carichi di lavoro. "Questa partita mi è servita soprattutto per vedere all’opera le nuove arrivate Francesconi, Cavallari e Zoli – spiega coach Manca – e da ognuna di loro ho avuto buone indicazioni. La squadra è stata parecchio bloccata fisicamente, ma fa parte del nostro piano di lavoro, perché in queste prime settimane abbiamo svolto poche sedute con la palla lavorando prevalentemente dal lato fisico e ora dovremo trasformare questi carichi in velocità ed elevazione. Abbiamo comunque gettato le prime basi per iniziare a trovare i primi automatismi di gioco e siamo tutto sommato soddisfatti. Nessuno infatti si aspettava di vedere una squadra brillante sin dalla prima amichevole come accaduto lo scorso anno. Il lavoro che stiamo facendo ora ci darà risultati durante tutta la stagione".

La Fenix ritornerà in campo domani sera alle 21 al PalaBubani contro la Liverani Involley Lugo, avversaria inserita nello stesso girone delle faentine, poi giocherà giovedì 5 ottobre a Forlì con la Libertas, squadra di B1. Infine sabato 7 ospiterà un triangolare dove ci saranno anche Portuali Ravenna e VTB Bologna, entrambe militanti in serie C. Partite grazie alle quali andare alla ricerca della forma migliore in questo avvio di stagione.