Fenix ko all’esordio nei playoff

La My Mech Cervia compie un primo passo verso la promozione in serie B2, vincendo 3-0 (25-16; 25-19; 25-22 i parziali) gara 1 in casa contro il Massa Volley. Per chiudere i conti dovrà vincere sabato alle 18 in terra massese, ma in caso di vittoria dei padroni di casa, si deciderà tutto sabato 29 aprile alle 18.45 ancora a Cervia. La perdente di questa sfida entrerà comunque nel tabellone playoff per salire di categoria insieme alle seconde e terze classificate, partendo dalle semifinali. Pesante battuta d’arresto invece per la Fenix Faenza caduta 1-3 (18-25; 20-25; 25-21; 14-25) in casa contro l’Everton Volley Reggio Emilia, nel primo turno playoff tra le secone e terze classificate. Per passare il turno dovrà vincere 3-0 sabato in Emilia nel match di ritorno oppure 3-1 e aggiudicarsi il set di spareggio. Le faentine hanno pagato ancora una volta i tanti infortuni: a Seganti e Goni si è aggiunta anche Baldani. Nonostante i problemi la Fenix gioca una buona partita, perdendo però lucida nel quarto set a causa della stanchezza. "Le assenze ci hanno tolto tranquillità – sottolinea coach Angelo Manca – e in alcuni tratti di gara siamo stati troppo nervosa, ma comunque abbiamo tenuto testa per lunghi tratti ad una avversaria di ottima qualità. Nel primo set c’è stata partita fino a 1213 punti poi Reggio Emilia è andata in fuga grazie alle sue attaccanti laterali, mentre il secondo è stato più combattuto. Il terzo lo abbiamo vinto poi nel quarto eravamo senza energie e lo abbiamo perso 25-14. Non sarà semplice ribaltare lo svantaggio nella gara di ritorno e passare il turno, ma ci proveremo scendendo in campo con l’obiettivo di giocare la migliore pallacanestro possibile". Il tabellino della Fenix: Enabulele ne, Maines 2, Guardigli, Ronchi (L1) Violani (L2), Spada 8, Emiliani 2, Betti 4, Scardovi 2, Gorini 4, Solaroli, Bertoni 8, Gallegati, Alberti 18. All.: Manca