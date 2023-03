Fenix ko, ma i playoff sono salvi

Una sconfitta che vale il terzo posto. La Fenix Faenza crolla 0-3 (21-25; 10-25; 26-28) in casa del Rainbow Forlimpopoli, chiudendo matematicamente la stagione regolare al terzo posto, posizione che vale comunque i playoff che inizieranno il 15 aprile.

Decisiva è stata la vittoria dell’Emanuel Riviera Volley Rimini sul fanalino di coda Panettone Flamigni Forlì, che porta il vantaggio delle riminesi sulle faentine a sette punti a due giornate dal termine del campionato.

A Forlimpopoli la Fenix gioca una gara non certo positiva soprattutto nel secondo set perso 10-25, facendosi valere soltanto nel terzo perso, dove si è arresa ai vantaggi dopo aver sprecato due set point. Alla fine, però, contro la Rainbow Forlimpopoli non c’è stato nulla da fare. La sconfitta è stata netta. Sconfitta che, come detto, non pregiudica però l’ingresso nei playoff, dove incideranno altre logiche. "Abbiamo giocato una partita decisamente sottotono – sentenzia coach Angelo Manca – mentre Forlimpopoli ha interpretato bene la gara. È stata una prestazione davvero brutta e da dimenticare velocemente per ritornare ad allenarci con serenità in vista dei prossimi impegni".

Questo il tabellino di Faenza: Alberti 14, Bertoni 11, Solaroli ne, Gorini 1, Scardovi ne, Betti 7, Emiliani, Baldani 4, Spada 8, Seganti (L1), Ronchi (L2), Guardigli, Maines 1. All.: Manca Nel prossimo turno, che sarà il penultimo di stagione regolare, la Fenix riceverà sabato 25 marzo alle 17 la GUT Chemical Bellaria. La classifica è la seguente: Cervia 58; Emanuel Riviera Rimini 50; Faenza 43; Rainbow Forlimpopoli 35; Retina Cattolica 34; Russi 32; Volley Academy Manu Benelli Ravenna 31; Gut Chemical Bellaria 24; Vtr Sg Volley Rimini 17; Claus Volley Forlì 15; Rubicone In Volley Forlì 11; Flamigni Panettone Forlì 10.