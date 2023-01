Fenix, progressi contro Castenaso Vittoria in amichevole per 3-1

E’ stato molto positivo il primo incontro del nuovo anno della Fenix, che ha battuto 3-1 in amichevole la Ribani Castenaso Volley, formazione di serie B2.

Le faentine scenderanno nuovamente in campo martedì a Castelmaggiore contro il Progresso VTB Eurotec (squadra che milita in Serie C), prova generale in vista del campionato che riprenderà sabato 14 gennaio (ore 17.30) con il match in casa del Rubicone In Volley. Un match da non fallire.

"Sono molto contento della prova delle ragazze – afferma coach Angelo Manca –:–finalmente si è rivisto il piglio dell’inizio di stagione. La battuta è tornata ad essere efficace, anche se dobbiamo ancora limitare gli errori, il sistema muro-difesa ha funzionato bene e in attacco abbiamo avuto percentuali discrete. Come dicevo si è rivista la forza del gruppo e sono molto contento di questo".

Singolarmente spicca la prova di Scardovi. Quest’ultima, è stata la miglior realizzatrice (16) segnando punti in attacco, a muro e in battuta. Le uniche note negative "riguardano gli infortuni di Bertoni, ferma da qualche giorno, e di Alberti, che alla fine del primo set ha avvertito dolore ad una gamba. Spero che entrambi siano di lieve gravità". Da valutare ancora, dunque, i loro tempi di recupero.