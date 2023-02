Fenix, sconfitta casalinga

La Fenix Faenza perde 1-3 (22-25; 25-16; 26-28; 24-26 i parziali) il big match con l’Emanuel Volley Rimini e vede le riminesi portarsi ad un solo punto di svantaggio. La Fenix, seconda della classe, non vede comunque in discussione i playoff a cui parteciperanno le seconde e le terze classificate: il suo margine di vantaggio sulla quarta è di ben 10 punti. La gara non delude le attese: è infatti sempre molto combattuta. Il primo set se lo aggiudicano le ospiti 25-22, poi la Fenix ha una grande reazione e impatta il match vincendo la seconda frazione 25-16. Più che equilibrati sono gli ultimi due set, vinti entrambi da Rimini. Nel terzo l’Emanuel Volley si aggiudica una lunga battaglia 28-26, mentre nel quarto sono le faentine a meritarsi gli applausi, brave a recuperare lo svantaggio fino al 24-24, cedendo però nelle battute finali. Rimini chiude così i conti sul 26-24 e passa 3-1 al PalaBubani. "Purtroppo sono mancate l’esperienza e la capacità di non sbagliare i palloni decisivi – sottolinea coach Angelo Manca -. Rimini invece è stata molto brava a restare concentrata e a sfruttare bene i momenti importanti della partita, attaccando e difendendo con ordine".

"Nonostante tutto comunque il terzo o il quarto set lo avremmo potuto vincere andando così al tie break, ma è mancata la giocata giusta nel momento chiave probabilmente perché siamo una squadra giovane. Il nostro ruolino di marcia che ci ha visto perdere due sole volte in quindici gare è più che positivo, ma dobbiamo ritornare ad essere la squadra del girone d’andata. Non resta dunque che lavorare con ancora maggior determinazione". Nel prossimo turno la Fenix giocherà in casa del VTR SG Volley Rimini, gara in programma sabato alle 20.30. Il tabellino della Fenix: Alberti 11, Goni ne, Bertoni 8, Solaroli 15, Gorini 2, Scardovi 2, Betti 4, Emiliani 2, Baldani 7, Spada 14, Seganti (L1), Ronchi (L2), Guardigli ne, Maines 2. All.: Manca Classifica: Cervia 44; Faenza 36; Emanuel Riviera Rimini 35; Retina Cattolica 26; Russi 23; Volley Academy Manu Benelli Ravenna e Rainbow Forlimpopoli 22; Gut Chemical Bellaria 21: Vtr Sg Rimini 15; Flamigni Panettone Forlì e Claus Volley Forlì 9; Rubicone In Volley 8.