"Ferrara in crisi? Siamo dispiaciuti Affrontiamo tutti ostacoli comuni"

Si avvicina la supersfida con la Fortitudo che porterà al Pala de André l’incasso delle grandi occasioni. L’OraSì si prepara alla gara affilando le armi, ben sapendo che, senza Bartoli, sarà ancora più difficile. A tenere banco in queste ore però, è anche la situazione di Ferrara, che nel corso di questa settimana ha corso il serio rischio di non terminare la stagione. A preoccupare non è soltanto la regolarità del campionato, ma lo stato di salute dello sport, come spiega il dg dell’OrasSì, Giorgio Bottaro.

Bottaro, state seguendo la situazione del Kleb Basket Ferrara?

"Ho appreso la notizia dei loro problemi dai giornali. Quando una società è in difficoltà è un dispiacere per tutti. Lottiamo ogni domenica per il risultato sportivo, ma il modo di lavorare e gli ostacoli che affrontiamo sono comuni. Siamo tutti animati da una grande passione e a maggior ragione a Ferrara, visto che c’è una grande tradizione. Hanno fatto anche la serie A e io me lo ricordo bene perché ci andavo quando ero dirigente a Roma. C’è tradizione, impianto e tifoseria e dispiace sapere che è in difficoltà".

Qual è lo stato dello sport in Italia?

"Questa situazione stimola a ragionare sui segnali che sta lanciando lo sport. In questi giorni per esempio il governo ha bocciato un emendamento teso ad aiutare questo settore, il credito di imposta, che agevolava l’investimento delle aziende verso lo sport, non è stato rinnovato e per finire, partirà la figura del lavoratore sportivo che porterà più costi per la gestione delle società. Se sommiamo tutte queste cose, io credo che già durante questa estate, all’interno di molte discipline tante società si chiederanno se avrà senso andare avanti. Reperire risorse è sempre più difficile, e i costi si alzano sempre di più. Allo sport non viene assegnata la valenza sociale meriterebbe di avere".

Qual è questa valenza?

"L’ho detto tante volte: una società non è soltanto la prima squadra, ma tutto quello che c’è dietro. I settori giovanili che permettono alle famiglie di sapere che i loro figli sono al sicuro un certo numero di ore alla settimana per tutto l’anno e la possibilità di poter vivere un momento di svago settimanale in un impianto sicuro. Questa è la valenza sociale dello sport e per me è altissima".

Passando alle cose di casa. Come sta andando la prevendita dei biglietti per la Effe?

"Molto bene, sono già più di 400 i tagliandi venduti e sappiamo che ne stanno vendendo molti anche a Bologna. In generale sono buoni numeri ma molta biglietteria ci sarà anche domenica. Ricordo che ci sarà un’apertura straordinaria della biglietteria del Pala De Andrè domenica dalle 11 alle 13".

Non ci sarà senza Bartoli.

"Noi non avremo Bartoli e loro con Candussi. L’equazione: tolgo uno da noi, aggiungo uno da loro non funziona bene per i nostri colori. Ma stiamo lavorando molto ben. Ci stanno dando una grossa mano i ragazzi più giovani Minardi, Allegri, Galletti e Laghi, mentre purtroppo Giovannelli è infortunato. La forza di questo gruppo è che non si piange addosso".

Stefano Pece