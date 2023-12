Finale thrilling, Ravenna campione d’inverno. Sabbatani decide il derby all’ultimo respiro

IMOLESE

0

RAVENNA

1

IMOLESE: Adorni; Ale, Dall’Osso, Ciucci; Garavini, Manzoni (6’st Georgiev), Vlahovic, Diawara (9’st Daffe); Capozzi (37’st Manes), Mattiolo (26’st Rizzi), Raffini (26’st Konate). A disp. Laukzemis, Kashari, Gospodinov, El Archi. All. D’Amore.

RAVENNA: Cordaro; Marino, Gobbo, Esposito, Spezzano; Nappello (27’st Rrapaj), Sare, Campagna (15’st Alluci), Agnelli (45’st Boccardi); Tirelli, Diallo (23’st Sabbatani). A disp. Rossi, Paccagnini, Vinci, Calandrini, Pavesi. All. Gadda.

Arbitro: Aldi di Lanciano.

Reti: 52’st Sabbatani (R).

Note: ammoniti Capozzi, Spezzano, Dall’Osso, Ciucci, Nappello, Marino, Ale; espulso Sare.

Ravenna sorridi, sei campione d’Inverno. Questo il verdetto al termine del pazzo pomeriggio imolese, con i giallorossi che al 97’ trovano il gol-vittoria col neoentrato Sabbatani e si regalano una fine di 2023 da incorniciare. Il derby è della squadra di Gadda (il grande ex di giornata), che fino all’ultimo insiste per vincerla e ci riesce, con la fame che solo le grandi squadre hanno in dote. Il sigillo del Galli è il secondo di fila per il Ravenna, nonché il nono risultato utile consecutivo per Esposito e compagni, a porta inviolata per la sesta gara di fila (giallorossi miglior difesa del girone per distacco, con appena 6 gol subiti in 17 partite). Numeri che fanno ben sperare, anche se la strada è ancora lunga e c’è ancora un intero girone da dover giocare, ma i tre punti di ieri al Galli, per come sono arrivati, valgono doppio. Adesso pausa fino al 7 gennaio, quando si riprenderà il giro dal Melani di Pistoia (con gli arancioni che però stanno vivendo un momento delicato a livello societario), con la prima di ritorno. Primo tempo nervoso e ruvido, con i cartellini che fioccano, da una parte e dall’altra (ben 6 nei primi 45’), ma le occasioni non mancano. Al decimo, Ciucci colpisce un palo, approfittando di una distrazione della difesa ravennate, tre minuti più tardi, Adorni si supera, respingendo la conclusione di Diallo da distanza ravvicinata. Provvidenziale anche l’intervento di Garavini, a circa metà della prima frazione, che salva sulla linea un colpo di testa diretto in porta. Equilibrio anche nella ripresa, con Raffini vicino al vantaggio al minuto 64, su bel cross di Daffe, mentre dall’altra parte è il solito Diallo a mettere in pericolo la retroguardia rossoblù. La partita sembra ormai destinata al pareggio, ma appena oltre i 6 minuti di recupero, il Ravenna in mischia, colpisce, con Sabbatani, che trova la rete decisiva. Un gol pesantissimo, per tre punti ricoperti d’oro.

Le altre gare: Borgo San Donnino-Victor San Marino 0-4, Certaldo-Carpi 1-3, Fanfulla-Sant’Angelo 1-4, Forlì-Aglianese 3-0, Pistoiese-Lentigione 0-3, Prato-Corticella 1-2, Progresso-Mezzolara 2-2, Sangiuliano-Sammaurese 2-1.

Classifica: Ravenna 36, Victor San Marino 33, Corticella, Forlì 31, Carpi, Lentigione 30, Pistoiese 27, Imolese, Fanfulla 24, Sant’Angelo, Sangiuliano 22, Sammaurese, Aglianese 21, Prato 20, Progresso 17, Mezzolara 13, Certaldo 11, Borgo San Donnino 10.

Giovanni Poggi