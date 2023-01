Fine settimana di gare a Lugo In arrivo 500 atleti da tutta Italia

Fine settimana di grande scherma a Lugo. Per la prima volta, sabato e domenica, si terranno al Palazzetto dello Sport di via Sabin le prove ufficiali, valide per il calendario federale. Un momento molto importante per Lugo dove è attiva la Società Schermistica Lughese che si è incaricata di organizzare questa manifestazione con la collaborazione del Comune di Lugo che ha patrocinato l’evento. Saranno ventuno le pedane allestite al palazzetto, a dimostrazione del week end di gare particolarmente ricco. Sono previsti in arrivo circa 500 tra atlete e atleti, tutti giovanissimi, dai nove ai 19 anni. Il Comune ha messo a disposizione degli atleti e delle loro famiglie l’ingresso gratuito al Museo Baracca per poter godere anche dell’offerta culturale della città. Si parte sabato alle 9 e le gare in programma, sia al mattino che al pomeriggio, sono le seguenti: seconda prova regionale categorie GPG (atleti under 14), per le armi fioretto e spada; seconda prova regionale categorie cadetti e giovani (under 17 e under 20), per l’arma della spada; seconda prova regionale sperimentale integrata di scherma paralimpica. Questa gara è una novità assoluta dell’Emilia-Romagna perché, al di fuori della nostra regione, non ci sono gare che coinvolgano bambini con disabilità. L’ingresso è gratuito. "Ci aspettiamo una elevata partecipazione e siamo pronti e molto contenti di ospitare così tanti giovani dalla nostra regione", ha sottolineato il presidente della Società Schermistica Lughese, Raffaele Clò.