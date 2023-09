Fiorenza Pierli terza nei 1500 agli Europei Master

Il primo weekend autunnale di gare per l’Atletica 85 Bcc Faenza è stato importante, soprattutto per Fiorenza Pierli che, a Pescara, agli Europei master si è classificata al 3° posto nei 1500 metri della categoria F40, in 4’38“46. A Bologna, invece, si sono disputati i campionati regionali individuali cadetti, valevoli anche come campionati di società. La prima giornata di sabato è stata contraddistinta dalla pioggia battente.

Buoni risultati per Pietro Rizzo che, negli 80 metri cadetti, è giunto secondo in 9“73. Bene anche Pietro Panzavolta nei 1200 siepi, che si è classificato terzo in 3’35“33. Nella classifica finale dei punteggi dei campionati di società, l’atletica Faenza si è classificata al quinto posto con cadetti (su 15 squadre totali in classifica), mentre le cadette sono arrivate none.