Fira di Sett Dulur, vincono Michele Vianello e Clara Sansoni

L’Open ‘Fira di Sett Dulur di Russi’, torneo nazionale Open dotato di 1800 euro di montepremi nel maschile e 700 euro nel femminile, organizzato dal Russi Sporting Club, è stato ricco di emozioni anche in questa edizione. Tutto secondo copione nel tabellone maschile, dove il ravennate Michele Vianello ha rispettato il ruolo di principale favorito.

Il 2.3 del circolo ’Dario Zavaglia’, da inizio ottobre impegnato nel campionato di serie A2, dopo aver sofferto non poco all’esordio per domare nei quarti il mancino forlivese Nicola Filippi (2.6, Tc Forum), piegato in rimonta con il punteggio di 6-7 7-5 6-3, in semifinale ha liquidato con un periodico 6-2 il 2.6 Mattia Bandini (Tc Faenza), n.5 del seeding, per poi completare il suo percorso netto imponendosi 6-1 6-0 nel match clou su Francesco Giorgetti (2.5), seconda testa di serie. La competizione femminile ha visto il successo della forlivese Clara Sansoni (2.8), accreditata della seconda testa di serie.

La giovane portacolori del Tennis Villa Carpena in semifinale ha regolato 6-2 7-5 Alice Stella (3.1, Tc Imola) e in finale ha sconfitto 6-4 6-1 l’under 16 Alessia Lenzi (3.2, Ct Bologna), capace nel turno precedente di mettere a segno un bel "positivo" eliminando con un perentorio 6-1 6-2 Elena Martinelli (2.8, Sportissima Scandiano), prima favorita del tabellone. ‘L’apporto dei nostri partner è stato veramente determinante per poter allestire un torneo con questo montepremi – hanno sottolineato Andrea Melandri e Marco Foschini, che coordinano l’attività del Russi Sporting Club – e quindi, al termine di questa riuscita manifestazione, è a loro che va il nostro sentito ringraziamento. In particolare anche a Clinica Veterinaria Russi, Riabilitando e Almatek".