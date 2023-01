Firenze si ritira I Blacks perdono due punti

Adesso è ufficiale: la Pallacanestro Firenze rinuncia al campionato. Una decisione scontata dato che la squadra domenica scorsa non si era presentata a Matelica perdendo a tavolino. I tanti problemi economici che non hanno permesso alla società di proseguire l’attività porteranno ad una nuova classifica dove saranno cancellate tutte le partite disputate contro i toscani. Un provvedimento che penalizzerà i Blacks e le altre quattro squadre (Rieti, Fabriano, Virtus Imola e Jesi) che avevano battuto Firenze. Il girone C continuerà quindi con 15 formazioni, con una di loro che riposerà ad ogni turno (i Blacks lo faranno il 26 marzo) e l’unica novità regolamentare sarà il numero delle retrocessioni dirette che scenderà a tre dalle precedenti quattro. Uno scenario che però non cambia la classifica dei Tigers Romagna, distanti sei punti dalla salvezza. Per quanto riguarda Firenze, i giocatori rimasti (Laganà, Ndoja, Di Pizio, Mazzotti e Nnabuife hanno già trovato un’altra squadra) e l’allenatore Gresta saranno svincolati e potranno collocarsi non appena avranno avuto il nullaosta dalla FIP, ma anche loro entro il 28 febbraio, giorno in cui terminerà il mercato. I più appetiti sono Bushati, Castelli, Venuto e Passoni. La nuova classifica: Rieti 24; Faenza 22; Fabriano 18; Virtus Imola, Jesi, Fiorenzuola e Ancona 16; Piacenza, Ozzano e Senigallia 14; Andrea Costa Imola e San Miniato 10; Empoli e Tigers Romagna 4; Matelica 2.