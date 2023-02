Fistican si conferma campione italiano a Bari nei cadetti di taekwondo

Il 13enne Valentin Fistican, atleta del Taekwondo Ravenna, si è confermato campione italiano Cadetti di Taekwondo cinture rosse nella categoria -41 kg nei Campionati Italiani di Taekwondo disputatisi sabato scorso a Bari.

Dopo aver superato gli ottavi, i quarti e la semifinale vincendo diversi round per differenza punti, anche in finale Fistican (nella foto con Privato) non si è smentito conquistando la medaglia d’oro.

"Aver ottenuto per la seconda volta consecutiva il titolo di campione italiano di taekwondo mi rende particolarmente orgoglioso – afferma il giovane atleta –, soprattutto perché negli ultimi mesi non ho potuto dedicare all’allenamento il giusto tempo a causa dei malanni di stagione". Da segnalare inoltre la medaglia di bronzo invece per Nicoletta Privato nella categoria cadetti -37 kg, uscita ai quarti di finale dopo una buona prestazione. Orgoglioso dei suoi ragazzi, e non poteva essere altrimenti alla luce dei risultati raggiunti, è il Maestro Vincenzo Sciuto, che li ha visti ripagati dei tanti sforzi compiuti ogni giorno in allenamento.