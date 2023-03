Football americano, i Roosters Romagna annichiliti da Ferrara

Sconfitta per i Roosters Romagna nel girone C della Seconda Divisione di football americano: dopo il primo ko casalingo con i Trappers Cecina, arriva un pesante 56-14 delle Aquile Ferrara, ora primi nel raggruppamento assieme ai toscani. Un risultato duro da digerire per la squadra di Paci, apparsa in difficoltà nella fase difensiva, negli ultimi anni, invece, uno dei punti di forza dei Galletti. L’inizio del match non è spettacolare, le Aquile commettono qualche imprecisione, ma poi si accendono quasi di colpo. Ferrara va sul 14-0 e La risposta dei Roosters non arriva. Tra la fine del primo e l’inizio del secondo quarto l’attacco ravennate si risveglia e Alberto Mazzotti corre in touch down, riaprendo il match (14-6). Le Aquile continuano però a mettere in difficoltà la difesa bizantina e si portano sul 49-6. A quel punti i romagnoli, d’orgoglio, trovano il secondo touch down con Monti, ben servito da Alberto Mazzotti (49-14), e infine Medini chiude i conti sull’ennesimo, splendido pass di Scaglia per il 56-14 finale.