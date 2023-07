Fosso Ghiaia, il centro sportivo ’scippato’ "Ma col Ravenna il paese ne beneficerà"

L’aggiudicazione, da parte del Ravenna Fc della convenzione d’uso e gestione del centro sportivo ‘Vaienti’ di Fosso Ghiaia per i prossimi 6 anni, ha scatenato sul web un vespaio di commenti e di giudizi. La maggior parte pende a favore del club bianconero, che ha gestito l’impianto come il giardino di casa propria per quasi 70 anni. Qualche giudizio è tuttavia risultato un po’ controcorrente, andando nel solco delle rimostranze, mosse dal comitato cittadino, attento nel rilevare come la comunità di Fosso Ghiaia – 1.400 residenti – sia un po’ abbandonata, soprattutto nei mesi invernali, priva di collegamenti coi mezzi pubblici, priva di sportello bancario, priva di un bancomat, dotata solo di un piccolo negozio di alimentari, senza ambulatorio medico, senza pista ciclabile, senza scuola elementare e col parroco (don Mario), in ‘comproprietà’ con Classe. Secondo i pochi ottimisti che si sono espressi nei vari blog online, l’assegnazione della gestione del centro sportivo di Fosso Ghiaia al Ravenna, potrebbe dare un impulso nuovo a tutta la frazione. In realtà, già lo scorso anno, il club giallorosso (in affitto) svolgeva attività giovanile con 3 squadre agonistiche.

L’intenzione del Ravenna, che sconta l’atavico problema di non avere un centro sportivo dove poter gestire in maniera unitaria anche solo il proprio vivaio, sarebbe quella di convogliare a Fosso Ghiaia le 4 principali formazioni della propria Academy (Juniores, U17, U16 e U15). D’altro canto però, il Fosso Ghiaia, perdendo la gestione del centro sportivo che ha trasformato e fatto crescere in tutti questi anni (oltre 70mila metri quadrati di superficie, 2 campi omologati, uno da allenamento e uno da calcetto, oltre a tribuna coperta, spogliatoi, uffici e cucina), rischierebbe di scomparire, venendo meno i proventi degli affitti. Il club bianconero, che per motivi abbastanza intuibili (non ci sono scuole), non riesce ad assemblare nemmeno un gruppo giovanile, non può fare affidamento sulle ‘quote’ dei baby del vivaio. Il presidente Lorenzo Casanova ha comunque effettuato l’iscrizione al campionato di Prima categoria, ma non è escluso che, la stagione 2023-24, sia l’ultima, dopo una lunga serie di sfide, iniziate ufficialmente nel 67-68 col 3° posto nel campionato di Terza categoria. Oggi pomeriggio, l’assessore allo sport Costantini ha convocato le parti. Al tavolo si siederanno, Ufficio sport del Comune, Ravenna Fc, Fosso Ghiaia e il comitato cittadino. Tutti i player di questa ‘partita’ hanno preferito l’attesa alle parole. Da parte del Ravenna Fc si è tuttavia ribadita la volontà di condividere in maniera collaborativa e prospettica col Fosso Ghiaia le rispettive attività sportive.