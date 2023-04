Fra Pistoiese e Ravenna è una sfida infinita

Quando c’è di mezzo la Pistoiese, la montagna da scalare è sempre ripidissima. Il Ravenna di mister Gadda è atteso, domani, alle 15, al ‘Melani’ di Pistoia, da un match complicatissimo. Gli ‘orange’, secondi della classe a -2 dalla capolista Giana Erminio, devono infatti vincere a tutti i costi per alimentare le speranze di promozione diretta. Per farlo, hanno chiamato a raccolta il pubblico, praticando prezzi popolari (5 euro ingresso unico).

I giallorossi, invece, quarti della classe a +1 sul terzetto di inseguitrici formato da Forlì, Real Forte Querceta e Corticella, non possono perdere, se vogliono ambire ad un posto nei playoff. Si prospetta dunque un match ad alta tensione, col Ravenna alle prese con qualche problema di formazione (Capece squalificato, Spinosa infortunato, Grazioli in dubbio). Le due formazioni tornano ad affrontarsi a distanza di 4 mesi dall’1-1 dell’andata, match giocato ad alta intensità e contraddistinto dal gol di Abbey allo scadere, dopo il vantaggio toscano firmato da De Biase a metà ripresa, sull’uscita sbagliata di Venturini.

La storia degli scontri diretti fra Pistoiese e Ravenna è comunque lunga (41 sfide incrociate, con 14 vittorie arancioni, 16 pareggi, 11 vittorie giallorosse), ed ha caratterizzato i campionati di serie B, C e D. Proprio le ultime gare che erano state disputate prima del campionato in corso, risalgono ai tornei di serie B degli anni 2000. Nel campionato 1999-2000, la Pistoiese dell’ex Roccati, vinse 2-0 in casa, ma il successo più importante (e discusso) fu quello conseguito al ritorno, al Benelli, quando i toscani si imposero 2-1 (Tramezzani, Grabbi e Carbone). Quel successo all’ultima giornata, consentì alla Pistoiese di coronare una clamorosa rimonta in chiave salvezza, agganciando il Cesena, con cui poi disputò – vincendolo 3-1 e 0-1 – lo spareggio per la permanenza fra i cadetti.

La stagione successiva – 2000-01, quella del fallimento – il Ravenna la cominciò malissimo, perdendo 1-4 lo scontro diretto alla quinta giornata (gol dell’ex Bizzarri, Baiano, Aglietti, Biancone; rigore di Dell’Anno). Al ritorno finì 2-2 (Vecchiola, Bellotti, Cristante, e di nuovo Bizzarri su rigore), in un match che vide in campo anche un Max Allegri a fine carriera. Pistoiese-Ravenna, oltre ad aver caratterizzato i campionati di serie C degli anni 60-70 disputati al vecchio velodromo di Monteoliveto, fu oggetto della semifinale dei playoff di C1 della stagione 94-95.

In quel campionato, nel quale il Ravenna partì da -1 per la rinuncia al match di Prato (subendo anche il -9, poi revocato, per aver ‘osato’ percorrere la strada della giustizia ordinaria nel caso-Cosenza), i giallorossi persero 3-1 all’andata e vinsero 2-0 (Giorgetti e Gadda) al ritorno in regular season, salvo poi pareggiare 0-0 al Benelli l’andata della semifinale, e perdere 1-0 al ritorno, un match che avrebbero dovuto vincere per sovvertire lo svantaggio del quinto posto in classifica.