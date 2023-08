Francesco Delfino e le sorelle Casamenti agli Azzurrini di spada

Sono ben tre gli atleti del Circolo Ravennate della Spada che parteciperanno agli Azzurrini di Spada: Alice Casamenti e Francesco Delfino, che sono stati convocati, mentre Anna Casamenti, sorella di Alice, è stata ammessa su richiesta. Una grande soddisfazione per il vivaio under 20 e under 17 della società giallorossa che per il secondo anno consecutivo è rappresentata nell’importantissimo evento di ripartenza della stagione agonistica dedicata alla fascia di età immediatamente precedente a quella assoluta. I tre atleti prenderanno parte dal 4 al 9 settembre a Formia al ritiro dedicato agli under 20 di spada tradizionalmente organizzato a inizio anno schermistico sotto la guida del commissario tecnico della nazionale maggiore, Dario Chiadò. Esprime la propria soddisfazione il presidente del Circolo Ravennate della Spada, Angelo Marri.