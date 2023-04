Frigo Babbi protagonista a Deruta Il centauro ravennate è secondo

Buona la prima per Vitas Frigo Babbi, il centauro ravennate campione d’Italia in carica nel Trofeo Crono Climber che difende il suo titolo nel campionato 2023 appena iniziato con il primo degli 11 appuntamenti in programma. Infatti è saltata la tappa di San Marino ma è stata subito sostituita con quella di Monzuno. In ogni caso a Deruta, nel doppio appuntamento in Umbria – 4 gare in totale nel weekend – Vitas Frigo Babbi si è piazzato secondo nella classifica finale del fine settimana nella classe 1350, in sella alla sua fidata Bmw S1000RR e con Anthony Lanzo ai box come capomeccanico per mettere a punto la moto preparata da Tondo Garage.

Per lui una vittoria in Gara1 di domenica, un secondo posto in Gara1 sabato e due terzi posti nelle due seconde prove di sabato e domenica. "Sono molto soddisfatto – dice lo stesso Frigo Babbi – di come sono andate le cose perché si è corso in condizioni di bagnato e asciutto che non aiutano mai. Poi era la prima volta con le sole due classi previste quest’anno, 675 e 1350, in cui gareggio io". Dopo questa tappa inaugurale del Trofeo Crono Climber, Vitas Frigo Babbi non si ferma e domenica parteciperà, in Austria, ad una tappa del Campionato Austriaco: la vittoria andrà al più veloce e non solo al più preciso come nel Crono Climber. "Sarà la prima volta per me: il percorso, nel territorio del Landshaag – conclude il centauro ravennate – è uno dei più veloci d’Europa e si trova nel distretto di Urfhar-Umgeburg: sarà una bellissima esperienza per me. Inoltre ho deciso di aggiungere una seconda tappa in Austria, l’11 giugno a Julbach".

