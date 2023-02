Frugesport, il Gallo rosicchia punti

Non c’erano molti dubbi ma alla fine è arrivata la decisione del Giudice Sportivo di Prima Categoria: dopo il ritiro del Vaccolino durante il match contro il Gallo, nel corso del primo tempo, con il punteggio (1-0) in favore proprio del Gallo. Il Giudice decreta la sconfitta a tavolino del Vaccolino per 3-0 e anche la perdita di un punto. Il Gallo così sale a 24 punti staccando il Santagata Sport e arriva a -4 dal Frugesport di Riccardo Longavi (foto). Il Conselice resta penultimo con 9 punti di vantaggio sul Vaccolino che appare condannato alla retrocessione con soli 2 punti in questo momento della stagione. Classifica girone F di Prima: Pontelagoscuro 46; Centese 43; Consandolo 40; Berra 39; Galeazza 38; Frugesport 31; Basca 30; Gallo 27; Bondeno, Reno Molinella 26; Santagata Sport 24; Fly 22; Funo, Tresigallo 17; Conselice 11; Vaccolino 2. Palazzuolo-Fornace Zarattini (Seconda Categoria, girone M) verrà recuperata il 15 marzo alle 20.30.

u.b.