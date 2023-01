Gara all’ultimo canestro tra Aviators Lugo e Novellara

Dopo il rotondo successo sulla Veni San Pietro, il Basket Lugo riprende la caccia al quarto posto in campionato e questa sera affronta Novellara presso la palestra comunale del comune reggiano per aprire una nuova striscia positiva. Palla a due alle ore 18. Lugo condivide il sesto posto a quota 16 punti con Scandiano, San Pietro e la stessa Novellara, pertanto chi vince questa sera si lascia dietro le spalle una sicura concorrente diretta per le posizioni più interessanti della zona playoff. Si tratta dell’ultima giornata del girone di andata e gli Aviators vogliono chiudere la parte ascendente della stagione aumentando il saldo vittorie-sconfitte. Non sarà per niente facile però poiché la formazione reggiana è in piena salute e sta attraversando un momento di forma brillante. Viene da cinque successi consecutivi, alcuni dei quali ottenuti anche con largo margine e segnando moltissimo. Si affrontano infatti due dei tre migliori attacchi del campionato con Lugo leggermente in vantaggio con quasi 79 punti segnati a partita, contro i 77.8 degli avversari. Meglio gli Aviators in quanto a tenuta difensiva: Lugo incassa poco più di 71 punti, mentre Novellara ne concede quasi 77, ma non è detto che non possa venirne fuori una partita ad alto punteggio. Novellara ha vinto 4 partite in casa perdendone 3, Lugo ha un saldo 4-2 nelle gare in trasferta, dunque il pronostico resta aperto ad ogni risultato. Gli uomini più pericolosi fra i reggiani sono gli esterni Nicola Folloni e Francesco Doddi e il centro Riccardo Malagoli. Altre sfide interessanti della giornata sono Casalecchio-Scuola Basket Ferrara e Re Basket Castelnovo-Scandiano.

Stefano Pece