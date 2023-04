"Gara inguardabile, ora il destino non è più solo nelle nostre mani"

"Abbiamo giocato la peggiore prestazione che si poteva immaginare. Cremona l’ha messa sul piano dell’energia. Noi non siamo stati in grado di tenere botta". Questo il commento a caldo di coach Alessandro Lotesoriere dopo un ko che rischia di costare carissimo all’OraSì. "Ci siamo totalmente sfilacciati in attacco e in difesa. Abbiamo recuperato qualcosa nel secondo quarto ma poi, nel terzo, all’inizio, quando c’era da stringere in difesa, siamo venuti colpevolmente a mancare". Qui, come Lotesoriere sa bene, è cambiata la partita. "Una volta andati sotto di 15, 18 punti, non abbiamo mai avuto il sussulto giusto per rientrare". Il problema "è che non c’eravamo. Siamo e sono molto dispiaciuto perché, dopo la vittoria esterna a Roma, mi aspettavo un altro tipo di prestazione a prescindere dal risultato. Sapevamo che venire a vincere qui non sarebbe stato facile, visto che poi, mancandogli Allen, hanno alzato ancora di più la fisicità".

Ancora: "Dobbiamo ripartire, perché comunque non siamo ancora condannati. Dobbiamo vincere la prima partita in casa, cosa che non facciamo da tanto tempo". Ora però, ammette l’allenatore di Ravenna, "il destino non è più solo nelle nostre mani. Quella di stasera è stata una partita veramente brutta, inguardabile". A bocce ferme "faremo le giuste analisi. Domenica dovremo giocare diversamente nel rispetto della maglia e dei tifosi che oggi, alle 21, in un orario infausto, sono venuti qui a seguirci". Domenica prossima, proprio "nel rispetto anzitutto dei tifosi, faremo vedere qualcosa di completamente diverso".