"Gara mai in discussione"

Non può che essere soddisfatto mister Gadda dopo la vittoria esterna dei suoi ragazzi. "Non ci aspettavamo una partita semplice, al di là della classifica del Salsomaggiore. Tra l’altro abbiamo trovato un campo in pessime condizioni. Siamo stati bravi a sbloccare il risultato, poi abbiamo pagato qualcosina di troppo. Ogni tanto ci complichiamo la vita da soli, ma la partita non è mai stata in discussione". La sostanza è che nonostante i tre punti "la nostra resta una situazione complicata", anche alla luce dell’infortunio muscolare (l’ennesimo) di Lussignoli, che verrà sottoposto agli esami del caso nelle prossime ore. Nel merito il giocatre "ha sentito indurirsi il flessore, speriamo che sia solo un affaticamente, una specie di crampo e non una lesione". "Avevo pochi cambi in mezzo – ha continuato l’allenatore del Ravenna nella sua analisi –. Ndreca portato a fare la mezzala l’ha fatta bene, è un ragazzo generoso, che si adatta: ha fatto una grandissima partita". Nel complesso "non ci siamo mai disuniti. Una vittoria importante che dà seguito a quella con lo Scandicci come atteggiamento e come spirito. Da questo punto di vista i ragazzi sono da elogiare. Ogni tanto però abbiamo delle amnesie e ci mettiamo in difficoltà da soli". Mercoledì c’è il turno casalingo con l’Aglianese (ore 14.30). "Ci sono da recuperare le energie. Vedremo anche le condizioni meteo, perché con la pioggia il campo ne soffre".

Classifica provvisoria: Giana Erminio 51, Forlì 39, Pistoiese 39, Carpi 36, Fanfulla 34, Ravenna 33, Aglianese 33, Real Forte 32, Sammaurese 32, Mezzolara 31, Corticella 29, Crema 27, Prato 27, United Riccione 25, Lentigione 25, Sant’Angelo 23, Correggese 22, Bagnolese 19, Scandicci 17, Salsomaggiore 6.