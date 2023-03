Garelli: "Alti e bassi da limitare per arrivare pronti ai playoff"

Un mese per conquistare il secondo posto e ottenere il record di punti in serie B. I Blacks si tuffano nell’ultima parte di campionato lunga otto giornate (i faentini giocheranno però sette partite riposando domenica prossima) ospitando alle 18 l’Halley Informatica Matelica (biglietti in vendita on line su LiveTicket e dalle 17 al PalaCattani), in corsa per evitare la retrocessione diretta.

I Raggisolaris vogliono chiudere in poche settimane la lotta per il secondo posto e ottenere più di 40 punti in regular season (attualmente ne hanno 34), che sarebbe la miglior performance nel terzo campionato nazionale. Per farlo avranno a disposizione anche Morciano, a pieno servizio proprio da oggi, e così all’appello manca soltanto Molinaro, atteso dopo Pasqua. Oltre a pensare a Matelica, insidiosa nonostante la classifica possa far pensare al contrario, i Blacks chiederanno un favore alla capolista Rieti, perché vincendo a Fabriano permetterebbe loro di aumentare a sei punti il vantaggio sui marchigiani, terzi della classe. "Siamo orgogliosi di aver partecipato alla Final Four di Coppa Italia – spiega coach Luigi Garelli – ma anche delusi per come è andata e dunque dobbiamo trasformare questa rabbia in energia positiva per chiudere al meglio il campionato e per conquistare il secondo posto. Sappiamo che dovremo limitare i nostri alti e bassi per arrivare pronti ai playoff e su questo stiamo lavorando". Garelli non si fida di Matelica, considerando anche che all’andata, quando ancora era a secco di vittorie, i Blacks vinsero grazie ad una tripla di Aromando segnata quasi allo scadere.

"Dobbiamo entrare in campo sapendo che affronteremo una squadra molto determinata e dunque bisognerà avere le sue stesse motivazioni, se non addirittura maggiori. L’arrivo di coach Trullo, che ha debuttato proprio contro di noi all’andata, ha rivoluzionato l’Halley che ora gioca una pallacanestro intensa, cercando tiri rapidi soprattutto in transizione e rinunciando a volte al pick and roll. Anche nella fase difensiva è ben organizzata, alternando molte difese: mi aspetto quindi una partita tatticamente complicata. Inoltre ha grande entusiasmo e giocatori di qualità che possono essere impiegati in diversi ruoli dando così la possibilità di schierare quintetti molto differenti".

A Matelica ci sono due ravennati, entrambi importanti nello scacchiere tattico: la guardia lughese Caroli e il pivot ravennate Seck, che con l’OraSì ha debuttato in A2.

Luca Del Favero