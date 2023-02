Garelli: "Blacks, ora recuperiamo gli infortunati"

Doveva essere la giornata più difficile per i Blacks e invece si è trasformata in quella decisiva per spiccare il volo verso i playoff. I Raggisolaris hanno vinto con grande autorità il derby con i Tigers Romagna nonostante le assenze di Vico, Poggi, Morciano e Molinaro e si sono ritrovati da soli al secondo posto e con un vantaggio di ben 10 punti sulla quinta, mettendo più di una ipoteca sulla conquista di una delle prime quattro piazze. Al di là della classifica però è la forza del gruppo ad aver sorpreso a Cervia con coach Garelli che ha impiegato sei uomini con continuità e inserito i giovani Nkot Nkot e Mazzagatti nel momento del bisogno, trovando anche da loro minuti preziosi. Bandini ha giocato un’ottima partita in cabina di regia con Voltolini, Pastore è stato un leader bravo a difendere e a segnare all’occorrenza, Petrucci e Siberna (prima doppia-doppia in stagione per lui) hanno sfoderato le doti balistiche e di rimbalzisti e Aromando ha sfornato la solita doppia-doppia facendosi valere sotto canestro. "Abbiamo ottenuto una bella vittoria visto tutto quello che ci era accaduto nei giorni precedenti alla partita – spiega coach Luigi Garelli – e ora speriamo di vivere una settimana più tranquilla. È stata una bella vittoria perché venivamo da giorni difficili e sapevamo che senza Vico, Poggi, Morciano e Molinaro le rotazioni sarebbero stata molto corte, ma siamo riusciti ad interpretare molto bene la gara. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo in difesa, ma nel secondo abbiamo aggiustato alcune cose e infatti abbiamo subito soltanto 10 punti nel terzo quarto. In vista della partita di domenica con Jesi speriamo di recuperare qualche giocatore".

Luca Del Favero