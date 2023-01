Garelli sorride: "All’andata ci avevano stritolato"

L’incredibile settimana dei Blacks con tre partite disputate e vinte in soli sei giorni è già passata alla storia. In pochi si sarebbero immaginati che i faentini sarebbero riusciti a vincere con grande autorità gare durissime come quella in casa con Ozzano, quella ci Coppa Italia a Ruvo di Puglia (a cui vanno aggiunti 700 chilometri di trasferta andata e ritorno) e il derby con la Virtus Imola di domenica. Il segreto è stata la mentalità dei giocatori e la loro voglia di vincere, che hanno sopperito alla stanchezza e alle energie nervose spese.

Emblematico è stato il match a Imola, condotto con grande lucidità e senza cali di tensione, tanto che il punteggio ha sempre visto i faentini in vantaggio di una decina di punti. Una prova che ha sottolineato il carattere della squadra, brava a mantenere un vantaggio di otto punti sul quinto posto, continuando così ad ipotecare un posto nei playoff. "Faccio i complimenti ai ragazzi e ai collaboratori dello staff medico e fisioterapico che in questa settimana si sono superati, facendo un lavoro ancora migliore del solito – sottolinea coach Luigi Garelli –. Sono infatti riusciti a guarire tutti gli acciacchi fisici che inevitabilmente ci sono stati dopo partite così intense, mettendoci nelle condizioni di preparare le tre gare nel migliore dei modi. Abbiamo chiuso alla grande una settimana che sulla carta era molto difficile, ma da oggi dobbiamo ritornare a lavorare a testa bassa, perché domenica ospiteremo Fiorenzuola, formazione nel gruppo delle quarte che sta attraversando un ottimo momento di forma".

Riguarda al derby, il coach rivela che la voglia di rivincita della squadra è stato determinante. "Temevamo la partita perché all’andata ci avevano stritolato con merito. Questo è stato il nostro segreto: i ragazzi, anche se erano molto stanchi dopo la trasferta in Puglia, hanno subito chiesto cosa dovessero fare a livello tattico, essendo ancora scottati dalla gara dello scorso ottobre. Questo sano spirito di rivalsa ci ha permesso di interpretare molto bene il derby". Domani intanto a Trieste, Molinaro si sottoporrà ad una operazione chirurgica per risolvere il problema alla schiena con cui convive da un paio di mesi. I tempi di recupero verranno stabiliti nelle prossime settimane. Luca Del Favero