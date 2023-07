Ginnastica Dall’Osso super Suo il titolo nel parkour

"Siamo orgogliosi di tutti i nostri atleti, dei risultati ma soprattutto del percorso che li ha portati ad ottenerli". È soddisfatta Elena Brunori, responsabile dello staff tecnico dell’associazione sportiva ‘Ginnastica Artistica Lugo’, all’indomani degli ottimi risultati ottenuti in occasione del Campionato Nazionale FGI disputatosi a Rimini. Per la sezione federale ‘parkour’, Luca Dall’Osso si è laureato campione italiano nella la categoria Speed SB, dando prova di essere l’atleta più veloce d’Italia per la classe 2005. Sempre per la sezione di ‘parkour’, a conquistare, per la terza volta in quattro anni, il titolo italiano, in questo caso nella categoria ‘freestyle’ è stato Francesco Poli, classe 2006). Passando alla sezione di Ginnastica Ritmica, Nicole Bellosi (classe 2010) è salita sul gradino più alto del podio della categoria Silver LC J1 per ben tre volte, vincendo la gara assoluta all around, la specialità alla palla e quella alle clavette. "Questi eccellenti risultati – commenta Elena Brunori – sono stati accompagnati da numerosi piazzamenti di atlete e atleti che hanno condotto gare esemplari non solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello umano: molti di loro sono stati coinvolti dall’alluvione che ha colpito il nostro territorio". Un ringraziamento speciale va alle famiglie dei nostri atleti e ai loro tecnici, Nadia Vescio per la ginnastica ritmica e Davide Pirazzini per il parkour"

Luigi Scardovi