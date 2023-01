Giordano: "Avevamo preparato bene la sfida"

di Stefano Pece

L’OraSì vince e convince contro Chieti grazie a una prestazione difensiva di quelle che piacciono a coach Lotesoriere. Quando riesce a tenere le avversarie sotto i 70 punti, la percentuale di vittorie si impenna poiché in attacco sa sempre come offendere. Adesso però ha bisogno di trovare continuità per centrare il secondo successo consecutivo nella sfida in programma domenica prossima con Cividale, cosa mai riuscita quest’anno ai giallorossi. Gli alti e i bassi della squadra sono legati alle individualità dei giocatori poiché alcuni di loro si trovano in un cono d’ombra dal quale faticano a uscire, altri invece stanno mostrando una crescita costante che li sta portando a diventare sempre più protagonisti. È il caso di Nicola Giordano, autore mercoledì sera di una prova di grande carattere e convinzione nei propri mezzi.

Personalità e talento non gli sono mai mancati, ma adesso il giovanissimo play sta trovando anche fiducia e spazio per esprimersi. Con Chieti 7 punti, ma tutti importantissimi, e 4 assist in 15 minuti di presenza. Ma soprattutto una gara molto lucida dal punto di vista mentale. "Il coach mi ha chiesto di portare ordine quando in campo c’era confusione scegliendo le chiamate giuste – racconta Giordano –. In mezzo a tutto questo sono riuscito a ritagliarmi anche qualche conclusione personale e penso che sia andata bene".

Una gara vinta grazie alla difesa, come l’aveva descritta coach Lotesoriere a caldo, e l’esempio più chiaro di questo è stata la prestazione di Darryl Jackson. Prima di questa partita l’americano viaggiava a 19 punti di media, risultando il secondo marcatore del girone Rosso. A Ravenna il suo contributo è stato quasi nullo, appena 6 punti, 2 rimbalzi e 5 palle perse. Merito della marcatura asfissiante dei piccoli in maglia OraSì. "Abbiamo preparato molto bene questa partita, sacrificando anche qualche giorno di vacanza per farlo nel miglior modo possibile – commenta lo stesso Giordano –. Ci siamo concentrati sui loro punti di forza riuscendo ad annullarli". Anche la crescita a rimbalzo ha avuto il suo peso. Dopo i primi 20 minuti Ravenna era in deficit, poi ha pareggiato il conto riuscendo a fare sue le carambole più importanti. "Forse nei primi due quarti abbiamo concesso un po’ troppo a rimbalzo, ma dopo l’intervallo i nostri lunghi Bartoli e Lewis sono riusciti a prendere il controllo sotto i tabelloni".

Si trattava del ritorno a casa per l’OraSì dopo oltre due mesi di assenza e il feeling è parso quello giusto. Anche domenica prossima si aspettano tante presenze, vista l’importanza della posta in palio. L’OraSì attende Cividale per rosicchiare qualche altro punto in chiave salvezza con l’intento appunto di dare continuità alla vittoria su Chieti. "È stato bellissimo tornare nella nostra casa e vedere tanta gente al palazzetto – commenta Giordano –. Con Cividale mi aspetto una partita simile a questa, magari non bellissima da vedere, ma dove ci sarà tanto da combattere".

Ravenna deve vincere e sperare che giungano buone notizie dagli altri campi per tentare di agganciare qualche concorrente. Mantova-Nardò, Fortitudo-San Severo e Udine-Chiusi le gare che interessano i giallorossi.