Giornata di recupero L’Only Sport riceve il Saline Romagna

Maltempo permettendo, oggi alle 20.30 si giocano le partite della 15ª giornata dei due gironi di Terza, rinviate il 22 gennaio. Ha già giocato la Stella Rossa che ha vinto 3-2 in casa dello Junior Cervia e oggi può essere raggiunta dal Marina, impegnato in casa contro il Vatra. L’Only Sport Alfonsine (Denis Placci in foto) gioca in casa col Saline Romagna. Nel girone B, la capolista Vita ospita il Mordano Bubano in lizza per un posto nei playoff e vuole confermarsi il miglior attacco del campionato, inseguita da Real Voltanese e Centro Erika Lavezzola, quest’ultima ospite della Polisportiva Camerlona, mentre la prima gioca a Villanova. Unica partita in dubbio è quella di Marradi tra i locali e il Biancanigo. Girone A: Atlas-Mezzano, Coyotes-Lectron, E. Mattei-P. Corsini, Giovecca-C. Albero, Marina-Vatra, Only Sp. Alfonsine-Saline Romagna. Già disputata: J. Cervia-St. Rossa 2-3. Classifica: St. Rossa 50; Marina 47; Only Sport Alf. 44; Mezzano 40; P. Corsini, C. Albero 31; E. Mattei 26; Coyotes 24; J. Cervia 24; Atlas 20; Vatra 17; Giovecca 9; Lectron 8; Saline Romagna 6. Girone B: Bisanzio-Prada, Marradese-Biancanigo, Pol. Camerlona-C. Erika, P. L. Reda-Bizzuno (Campo Graziola, Faenza), Ulisse&Penelope-P. Marina, Villanova-R. Voltanese, Vita-M. Bubano. Classifica: Vita 49; R. Voltanese 43; C. Erika 41; P. Marina 40; P. L. Reda 36; Villanova 32; Bizzuno 23; Pol. Camerlona, Ulisse&Penelope 22; M. Bubano 21; Prada 20; Biancanigo 12; Bisanzio 6; Marradese 3.