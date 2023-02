Giovane e talentuoso: primi successi per Francesco Delfino

Buon sangue non mente. Sarà anche un luogo comune della, sempre troppo sottovalutata, saggezza popolare ma nel caso di Francesco Delfino è pura e semplice verità. Il padre, Daniele Delfino, già valente Maestro è ora presidente del Crer della Federscherma e il giovane Francesco ne sta seguendo brillantemente le orme. Lo scorso fine settimana, infatti, alla sua prima convocazione con la maglia azzurra, ha ottenuto due medaglie di gran valore ai Campionati del Mediterraneo alla Sport Hall ofel Os Dragutina Domjanica di Zagabria nella categoria Cadetti, riservata agli Under17 – ovvero i nati entro il 2006 – peccato che Francesco Delfino proprio domani compia i 15 anni e dunque si sia trovato in pedana con ragazzi che hanno sino a due anni più di lui. Alla fine è arrivato un bronzo nella prova individuale e un preziosissimo argento in quella a squadre, con Italia2 (assieme a Riccardo Benigni e Marco Panazzolo) battendo prima Italia1 e poi perdendo in finale con Spagna1 di cui faceva parte il vincitore della competizione individuale di spada, Juan Perez Weber. "Sono molto soddisfatto di questo risultato – racconta lo stesso Francesco, al primo anno al Liceo Scientifico, indirizzo Scienze Applicate – anche perché alla mia...