Gli ingegneri sul green. Mandolfo davanti a tutti

Sabato scorso il 32esimo Campionato Italiano dell’Associazione Ingegneri Golfisti ha richiamato al circolo di Cervia i giocatori dell’associazione da tutta Italia. Sicuramente un bello spot per la località e per il club che si è rialzato dopo i problemi legati al clima che lo hanno colpito. Tra gli ingegneri il migliore assoluto è risultato Marco Mandolfo che ha completato le 18 buche da campionato in 77 colpi. Riccardo Rusticali (70), Cesare Cazzola (34) e Giovanni Gorzanelli (36) si sono imposti nelle tre categorie nette. Premio amici a Fabio Porcellini (37) mentre tra i soci il migliore è stato Costantino Galleri (38). Domenica sono stati i bancari dell’AIBG a mettersi alla prova sul percorso romagnolo con una tappa del Local Trophy. Saverio Landolfini ha fatto valere la propria esperienza imponendosi con 76 colpi. In prima categoria Andrea Valentini (36) si è imposto davanti a Marco Neri (32), in seconda Gianfranco Zanchini (39) ha superato di misura Alberto Cattani (38) mentre in terza Silvia Fogli (40) ha avuto la meglio su Cristina Gualdi (38).

Andrea Ronchi