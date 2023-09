Gli Oscar del basket premiano Faenza. Riconoscimenti a Peresson e Ballardini

Doppio oscar per l’E-Work. Sabato a Schio saranno consegnati gli Oscar e i premi individuali per i campionati di serie A1 e A2 per la stagione 202223 e due andranno ad atlete faentine che vestono o hanno vestito la casacca del club. Antonia Peresson è stata nominata ‘Miglior giocatrice italiana del girone Sud di A2’ grazie all’ottima stagione disputata con Empoli, classificatasi prima in campionato e poi uscita nei playoff. Il ‘Premio Speciale Antonio Concato’ è invece stato assegnato a Simona Ballardini, riconoscimento destinato ad ogni stagione ad atlete, dirigenti, tifosi o personaggi del mondo della pallacanestro femminile che si siano particolarmente distinte. La motivazione riguarda l’impegno e la passione messi per Faenza come dirigente e allenatrice una volta ritiratasi, avventura terminata lo scorso marzo con l’esonero a poche settimane dai playout con l’esonero. Le premiazioni si terranno a Schio, città che ospiterà l’Opening Day di serie A1 che vedrà l’E-Work scendere in campo domenica alle 18.30 contro Brescia.