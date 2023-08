Godo, c’è Florianello per la ripartenza

Il campo sportivo ‘Proni’ e gli spogliatoi erano andati completamente allagati per via dell’alluvione dello scorso maggio. Oggi, l’Ac Godo – che nel corso della passata stagione ha festeggiato i 50 anni di attività – riparte per affrontare il campionato di Seconda categoria. Il club rossoblù si ripresenta con rinnovato entusiasmo ai nastri di partenza del nuovo torneo con la guida del presidente Valentino Marzolla, l’esperienza del ds Roberto Trincossi, la passione e la preparazione dell’allenatrice dei portieri Silvia Citta, il supporto dei dirigenti Giuliano Arceci, Giuliano Ferretti, l’addetto stampa Pasquale Matarazzo e, a far da collegamento tra società e squadra, la competenza di Saverio Ferrara. Il Godo si affida in panchina al nuovo tecnico Alessio Florianello, che vanta trascorsi da giocatore nel settore giovanile del Varese, poi con esperienze tra le province di Varese e Como (Bregnanese, Lomazzo, Arnate), dove inizia la carriera da allenatore. L’anno scorso era nello staff del settore giovanile della Del Duca Grama. La rosa è stata rinnovata ed è in fase di costruzione. Non si esclude il ricorso ad un ‘contest social’ per cercare di coinvolgere nuovi appassionati, sia in campo, sia in società.