Godo dilaga poi si distrae Ma Verona non è fatale

Godo

8

Verona

6

HORTA GODO: Tanesini cf (13), Bruno lf (12), Meriggi rf (35), Evangelista dh (15), Rodriguez Acosta 1b (15), M. Servidei 3b (24), Sabbatani c (13) (Galli 01), Bucchi 2b (02), L. Servidei ss (13).

TECNOVAP VERONA: Bonamini 2b (15), Meliori ss (25), Piccoli 1b3b (03), Nifosi 3b (01) (Rampo 1b, 13), Orrasch c (03), Mondo rf (15), De Boni dh (02), Falzi lf (14), Mosconi cf (01).

Successione: Godo 300 030 02- = 8 bv 11 e 2. Verona 000 105 000 = 6 bv 6 e 1. Lanciatori: Galeotti rl 3.0 bvc 2 bb 3 so 1 pgl 6,43; Focchi rl 2.1 bvc 2 bb 2 so 2 pgl 6,57; Sabbadini rl 3.2 bvc 2 bb 1 so 3 pgl 2,89. Guarda rl 4.2 bvc 7 bb 3 so 2 pgl 7,11; Giarraputo rl 3.1 bvc 4 bb 6 so 0 pgl 6.19.

Sembrava tutto facile, ma nel baseball niente lo è mai. Godo batte 8-6 Verona e si candida sempre più per il passaggio alla seconda fase ma, in vantaggio 6-1 i ravennati hanno il torto di farsi raggiungere sul 6-6 in un solo inning, soffrendo nell’ottavo per conquistare il successo in Gara1. E dire che meglio di così non può iniziare per Godo con 3 punti battuti a casa nella parte bassa del primo inning. Tanesini, per Godo, arriva subito in prima con un singolo, spinto poi in seconda dalla base ball ottenuta da Bruno. Un singolo di Meriggi riempie le basi: poi arrivano i primi due punti con un lancio pazzo e un singolo di Evangelista. La volata di sacrificio di Rodriguez porta a casa base anche Meriggi per il 3-0 che resiste sino al 4º inning quando Orrasch arriva a casa base per il 3-1. Anche la parte bassa del 5º inning è dominio assoluto di Godo che porta a casa Meriggi, Sabbatani e Acosta con le valide dello stesso Meriggi (un doppio), la volata di sacrificio di Marco Servidei e l’ultimo singolo di Luca Servidei.

Sul 6-1 la gara sembra chiusa ma accade l’incredibile. Nella parte alta del 6º prima Rampo ottiene la base ball, poi con Orrash porta Rampo in seconda e Mondo in prima. De Boni viene colpito e, dunque avanza in prima, riempiendo tutte le basi. Un doppio di Falzi manda a punto Rampo e Mondo. Ma non finisce qui: anche Mosconi ha la base ball e un singolo di Bonamini prima e di Meliori poi, permettono a De Boni e a Falzi di segnare. La volata di sacrificio di Piccoli porta anche il 5º punto con Mosconi che vale il 6-6. Pur con due uomini in base, Sabbadini, nel frattempo rilievo di Focchi, chiude l’inning. L’inning decisivo, però, è l’ottavo. Dopo tre facili eliminazioni, Godo torna in battuta: Tanesini arriva in seconda dopo la base ball e il bunt di sacrificio di Bruno. Tanesini, poi arriva a casa base grazie ad un meraviglioso doppio di Meriggi, a sua volta sospinto a punto da Marco Servidei per il definitivo 8-6.

Ugo Bentivogli