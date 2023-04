Godo, errori vietati con l’Oltretorrente

Non ci resta che vincere. Il secondo fine settimana del ‘batti e corri’ di serie A regala all’Horta Godo il debutto casalingo nel doppio confronto odierno: alle 14 al ‘Casadioì si sfidano i lanciatori italiani e in serata (ore 19) gli stranieri. Con una prima fase così corta e poche partite a disposizione – si gioca con sole gare d’andata – per arrivare tra le prime due e, dunque proseguire nella post season, è fondamentale ottenere bottino pieno ogni volta che sia possibile e la gara odierna con i parmensi dell’Oltretorrente è una di queste. Anche se la tradizione ducale è sempre da prendere con le dovute molle, come ben spiega il manager di Godo, Stefano Naldoni: "Sarà fondamentale partire col piede giusto – dice il coach ravennate – perché non sono ammessi passi falsi. Penso sinceramente che daremo fiducia ai partenti con la Fortitudo, visto che la giornata di sabato scorso posso annoverarla tra le positive. Non piace mai, assolutamente mai, perdere ma la prestazione mi è piaciuta, in linea con i miei pensieri di baseball: squadra aggressiva nel box, brava nei fondamentali e che prova a farlo sin dal primo inning. Galeotti ha un piccolo fastidio, ma dovrebbe partire ancora lui. Nel caso Focchi si scalderà con lui poi valuteremo la situazione sul momento. I nostri avversari sono da affrontare con la massima concentrazione". Infatti gli emiliani, lo scorso weekend, si sono divisi la posta con Verona, perdendo 8-7 la gara riservata ai lanciatori italiani e vincendo 7-3 quella degli stranieri, con 19 valide nelle due sfide.

Serie A, prima fase. Girone C: Godo-Oltretorrente (ore 14 e 19); Padova-Fortitudo (ore 14,30 e 19). Domani: Verona-Codogno (ore 11 e 15,30. Classifica: Fortitudo 1.000; Codogno, Oltretorrente, Padova, Verona .500; Godo 0.

u.b.