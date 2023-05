Godo oggi sfida la cenerentola Verona

Due partite per dare l’assalto definitivo alla seconda fase. Oggi (ore 15 e 19) il "Casadio" di Godo si animerà per due volte nella sfida valida per il quarto weekend del massimo campionato di baseball. Rivale dei ravennati sarà la Tecnovap Verona, ultima in classifica con 1 vittoria in 6 partite giocate, proprio alla prima giornata contro l’Oltretorrente Parma per 8-7, nella gara riservata ai lanciatori italiani. Godo non avrà il suo manager, Stefano Naldoni, squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata a Codogno ma i ravennati sono decisamente favoriti, in virtù del valore tecnico differente delle due formazioni e dello stato di forma della squadra, capace di battere 58 valide contro le 42 degli avversari e subirne 56 contro le 57 del Padova. Statistica questa leggermente meno attendibile di quanto dovrebbe essere: Verona deve ancora affrontare la Fortitudo, mentre i ravennati hanno già pagato l’obolo ai campioni bolognesi.